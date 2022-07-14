Захарова: США передали Киеву разведданные для обстрелов Донбасса при помощи HIMARS

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США передали Киеву разведданные для обстрелов Донбасса при помощи установок HIMARS, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Во время брифинга она отметила, что украинские войска, судя по всему, получили приказ использовать эти системы против гражданского населения.
Захарова: США передали Киеву разведданные для обстрелов Донбасса при помощи HIMARS
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«Вооружённые формирования Украины повсеместно применили полученные из США реактивные системы залпового огня HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведсведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицеливаться», — сказала дипломат.

Именно с поставками этих тяжёлых вооружений связана активизация артиллерий ВСУ, подчеркнула Захарова.

«Которые, судя по всему, получили приказ из Киева без малейшего колебания использовать упомянутые установки против гражданского населения», — добавила представитель МИД.

  • Захарова: США передали Киеву разведданные для обстрелов Донбасса при помощи HIMARS

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Луганск из РСЗО HIMARS.

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