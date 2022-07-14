Захарова: США передали Киеву разведданные для обстрелов Донбасса при помощи HIMARS
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«Вооружённые формирования Украины повсеместно применили полученные из США реактивные системы залпового огня HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведсведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицеливаться», — сказала дипломат.
Именно с поставками этих тяжёлых вооружений связана активизация артиллерий ВСУ, подчеркнула Захарова.
«Которые, судя по всему, получили приказ из Киева без малейшего колебания использовать упомянутые установки против гражданского населения», — добавила представитель МИД.
- Захарова: США передали Киеву разведданные для обстрелов Донбасса при помощи HIMARS
Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Луганск из РСЗО HIMARS.