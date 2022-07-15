Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину

Посольство Соединённых Штатов на Украине призвало американских граждан, находящихся в этой стране, покинуть её по соображениям безопасности.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распространённое предупреждение посольства.

В заявлении говорится, что американским гражданам советуют не въезжать на Украину. При этом уже находящихся в этой стране американцев призывают «немедленно покинуть её».

Кроме того, граждан США призвали избегать крупных скоплений людей и не участвовать в организованных мероприятиях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это предупреждение, заявила, что посольство США на Украине забыло добавить, что киевскому режиму Вашингтон передаёт американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта и гибель людей.