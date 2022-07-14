Лукашенко: украинские политики потеряли страну, отказавшись от славянской идентичности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на открытии XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», выразил уверенность, что Украина была потеряна, когда её политики решили отказаться от славянской идентичности.

Он заявил, что расширение НАТО на восток привело к тому, что славяне оказались по разные стороны баррикад.

Однако, подчеркнул Лукашенко, «славянская душа всё выдержит, в очередной раз перестрадает, а идеи добра, мира и справедливости вновь восторжествуют». Его слова передаёт ТАСС.

Лукашенко заверил, что украинский язык всегда будет звучать на Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».

Кроме того, белорусский лидер выразил уверенность, что Украина, являясь братским народом, «вернётся в свою семью».

Ранее Лукашенко сообщил, что страны Западной Европы жадно поглядывают на приграничные территории Белоруссии и Украины и растят в Киеве монстра.