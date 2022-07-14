Болсонару заявил о намерении предложить Зеленскому своё решение конфликта на Украине
- AP
Об этом политик рассказал в интервью телеканалу CNN Brasil.
«Я выскажу ему своё мнение. Решение этой ситуации. Я знаю, каким образом можно её решить. Но заранее говорить не буду», — подчеркнул он.
Как сообщает ТАСС, 11 июля Болсонару анонсировал телефонный разговор с Зеленским, который стороны намерены провести 18 июля.
Как отметил бразильский лидер, инициатива переговоров принадлежит украинской стороне.
При этом президент Бразилии обратил внимание, что все его договорённости с президентом России Владимиром Путиным выполняются с обеих сторон.
Ранее Болсонару заявил, что бразильские власти ведут переговоры с Россией о покупке дизельного топлива.
Глава бразильского МИД Карлус Альберту Франку Франса заявил, что Бразилия хотела бы закупить у России столько энергоресурсов, сколько бы смогла.