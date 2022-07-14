Болсонару заявил о намерении предложить Зеленскому своё решение конфликта на Украине

Президент Бразилии Жаир Болсонару намерен предложить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому своё видение решения украинского кризиса.

Об этом политик рассказал в интервью телеканалу CNN Brasil.

«Я выскажу ему своё мнение. Решение этой ситуации. Я знаю, каким образом можно её решить. Но заранее говорить не буду», — подчеркнул он.

Как сообщает ТАСС, 11 июля Болсонару анонсировал телефонный разговор с Зеленским, который стороны намерены провести 18 июля.

Как отметил бразильский лидер, инициатива переговоров принадлежит украинской стороне.

При этом президент Бразилии обратил внимание, что все его договорённости с президентом России Владимиром Путиным выполняются с обеих сторон.

Ранее Болсонару заявил, что бразильские власти ведут переговоры с Россией о покупке дизельного топлива.

Глава бразильского МИД Карлус Альберту Франку Франса заявил, что Бразилия хотела бы закупить у России столько энергоресурсов, сколько бы смогла.