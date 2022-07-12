В МИД Бразилии заявили о желании страны увеличить объёмы закупок энергоресурсов у России

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Глава бразильского МИД Карлус Альберту Франку Франса заявил, что Бразилия хотела бы закупить у России столько энергоресурсов, сколько бы смогла.
В МИД Бразилии заявили о желании страны увеличить объёмы закупок энергоресурсов у России
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«Конечно, мы хотим быть уверены, что у нас достаточно дизельного топлива для бразильского агробизнеса. Поэтому мы ищем надёжного поставщика, Россия один из них», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим, отвечая на вопрос об объёмах возможных закупок, он указал, что Бразилия хотела бы покупать столько, сколько может.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что бразильские власти ведут переговоры с Россией о покупке дизельного топлива.

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