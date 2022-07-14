Минобороны России: украинские военкоматы мобилизуют граждан с ограничениями по здоровью
- РИА Новости
Согласно показаниям пленных украинских военных, большое число мобилизованных украинцев имеют ограничения по здоровью. При этом в военкоматах их принуждают подписывать отказ от прохождения специальной медицинской комиссии, сообщил Мизинцев.
«Таким образом, практически всё мужское население Украины, независимо от состояния здоровья, признаётся годным к военной службе», — сказал он.
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что информация о потерях Вооружённых сил Украины не разглашается, поскольку является государственной тайной.