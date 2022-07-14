Минобороны России: украинские военкоматы мобилизуют граждан с ограничениями по здоровью

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военкоматы мобилизуют граждан, имеющих ограничения по здоровью.

Согласно показаниям пленных украинских военных, большое число мобилизованных украинцев имеют ограничения по здоровью. При этом в военкоматах их принуждают подписывать отказ от прохождения специальной медицинской комиссии, сообщил Мизинцев.

«Таким образом, практически всё мужское население Украины, независимо от состояния здоровья, признаётся годным к военной службе», — сказал он.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что информация о потерях Вооружённых сил Украины не разглашается, поскольку является государственной тайной.