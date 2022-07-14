Володин вместе с депутатами Госдумы посетил ЛНР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с рядом депутатов нижней палаты парламента посетил Луганскую Народную Республику.

Об этом информирует пресс-служба Госдумы.

«Состоялась рабочая поездка председателя Государственной думы Вячеслава Володина в Луганскую Народную Республику», — говорится в сообщении.

В рамках поездки российские парламентарии встретились с депутатами Народного совета республики и главой ЛНР Леонидом Пасечником.

Володин отметил важность вопроса гармонизации законодательства и создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства и социальной защиты.

В конце июня спикер Госдумы предложил подсчитать ущерб, нанесённый Донбассу со стороны Украины и стран НАТО.