Володин вместе с депутатами Госдумы посетил ЛНР

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с рядом депутатов нижней палаты парламента посетил Луганскую Народную Республику.
Володин вместе с депутатами Госдумы посетил ЛНР
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Госдумы.

«Состоялась рабочая поездка председателя Государственной думы Вячеслава Володина в Луганскую Народную Республику», — говорится в сообщении.

В рамках поездки российские парламентарии встретились с депутатами Народного совета республики и главой ЛНР Леонидом Пасечником.

Володин отметил важность вопроса гармонизации законодательства и создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства и социальной защиты.

В конце июня спикер Госдумы предложил подсчитать ущерб, нанесённый Донбассу со стороны Украины и стран НАТО.

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