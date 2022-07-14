Силы ЛНР добыли в качестве трофея гаубицу М777

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Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что в ходе боевых действий республиканские военные добыли в качестве трофея артиллерийскую установку М777.
Силы ЛНР добыли в качестве трофея гаубицу М777
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«Подразделениями НМ ЛНР в ходе боевых действий добыта в качестве трофея первая артиллерийская установка М777», — говорится в сообщении.

На опубликованном видео рассказывается, что гаубица была вскрыта с помощью БПЛА и поражена.

11 июля Минобороны России сообщило, что российская армия нанесла удары ракетами «Калибр» по хранилищам с боеприпасами для американских реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц М777, а также для самоходных пушек 2С7 «Пион» в Днепропетровской области.

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