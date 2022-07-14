Экс-дипломат Ищенко: Зеленский позволит войскам Польши войти на Украину

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Президент Украины Владимир Зеленский согласился предоставить гражданам Польши особый статус на Украине в обмен на ввод польских войск на запад страны, заявил бывший дипломат Ростислав Ищенко.

«В обмен Киев (Вашингтон с Лондоном тоже) рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине», — написал Ищенко в колонке для «Украины.ру».

По его словам, Зеленскому нужна данная мера для переброски находящихся на западе Украины войск на восточный фронт.

Он отметил, что Польша, скорее всего, постарается оккупировать максимально возможную часть страны.

Ранее Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине.

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