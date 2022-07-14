В ДНР заявили об обстреле Донецка снарядами калибра 155 мм со стороны ВСУ

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Украинские военные совершили обстрел Кировского района Донецка снарядами калибра 155 мм, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Ранее украинские военные обстреляли Верхнеторецкое в ДНР из «Градов».

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