Украинские военные обстреляли Верхнеторецкое в ДНР из «Градов»
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населённый пункт Леонидовка — населённый пункт Верхнеторецкое: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что населённые пункты Луганское, Сигнальное и часть Еленовки обесточены в ДНР в результате обстрелов со стороны Украины.