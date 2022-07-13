Украинские военные обстреляли Верхнеторецкое в ДНР из «Градов»

Украинские военные выпустили десять ракет из БМ-21 «Град» по Верхнеторецкому в ДНР.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населённый пункт Леонидовка — населённый пункт Верхнеторецкое: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что населённые пункты Луганское, Сигнальное и часть Еленовки обесточены в ДНР в результате обстрелов со стороны Украины.