Населённые пункты Луганское, Сигнальное и часть Еленовки обесточены в ДНР в результате обстрелов со стороны Украины.

Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале.

«В результате обстрелов ВСУ обесточены населённые пункты Луганское, Сигнальное и часть Еленовки. Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов Новой Каховки со стороны Украины повреждены 65 домов, три завода и 250 магазинов, а также склады, образовательные и медицинские учреждения.