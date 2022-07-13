Луганское, Сигнальное и часть Еленовки обесточены в ДНР в результате обстрелов

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Населённые пункты Луганское, Сигнальное и часть Еленовки обесточены в ДНР в результате обстрелов со стороны Украины.
Луганское, Сигнальное и часть Еленовки обесточены в ДНР в результате обстрелов
  • РИА Новости

Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале.

«В результате обстрелов ВСУ обесточены населённые пункты Луганское, Сигнальное и часть Еленовки. Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов Новой Каховки со стороны Украины повреждены 65 домов, три завода и 250 магазинов, а также склады, образовательные и медицинские учреждения.

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