Российские сапёры разминировали почти 3,9 тысячи га в ДНР и ЛНР
- РИА Новости
«Отряды разминирования Вооружённых сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 3 896,87 га территории», — сказал Мизинцев.
По его словам, за сутки проверено чуть более 20 га.
Он также уточнил, что всего проверено 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, два моста и около 10 км дорог. При этом обнаружены и обезврежены более 57 тыс. взрывоопасных предметов.
Ранее в ЛНР заявили о нахождении на территории республики тысяч мин иностранного производства.