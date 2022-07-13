Российские сапёры разминировали почти 3,9 тысячи га в ДНР и ЛНР

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 3,9 тыс. га на территории ДНР и ЛНР.

«Отряды разминирования Вооружённых сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 3 896,87 га территории», — сказал Мизинцев.

По его словам, за сутки проверено чуть более 20 га.

Он также уточнил, что всего проверено 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, два моста и около 10 км дорог. При этом обнаружены и обезврежены более 57 тыс. взрывоопасных предметов.

Ранее в ЛНР заявили о нахождении на территории республики тысяч мин иностранного производства.