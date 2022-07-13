«Молдовагаз» инициировала процедуру увеличения тарифов на газ в стране на более чем 60%

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Компания «Молдовагаз» запросила у Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии разрешение на увеличение внутренних тарифов на газ примерно на 61,9%.
«Молдовагаз» инициировала процедуру увеличения тарифов на газ в стране на более чем 60%
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАРЭ.

«По расчётам «Молдовагаза», средняя цена на газ в 2022 году вместе с тарифными отклонениями в январе — июне должна составить 26 314 леев за 1 тыс. куб. м, или на 61,9% больше, чем действующий тариф (16 254 лея)», — говорится в документе.

Если этот запрос будет утверждён, то тариф для бытовых потребителей с учетом налога на добавленную стоимость составит 29,48 лея ($1,5).

Ранее в Гагаузской автономии Молдавии прошёл митинг против роста цен на продукты и топливо.

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