В Молдавии прокуроры выдвинут обвинение матери экс-президента страны Додона

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В Молдавии прокуроры выдвинут обвинение в пособничестве незаконному обогащению матери экс-президента страны Игоря Додона Галине. Об этом информирует пресс-служба молдавской Генпрокуратуры.
В Молдавии прокуроры выдвинут обвинение матери экс-президента страны Додона
  • AP

«Прокуроры по борьбе с коррупцией пригласили мать бывшего президента страны, чтобы выдвинуть обвинение по статье «Пособничество незаконному обогащению», — отмечается в сообщении.

В прокуратуре заявили, что при обысках в доме Галины Додон обнаружили 689 тыс. леев (около $35 тыс.), €17 тыс. и $1 тыс.

В сообщении говорится, что следствию предстоит установить происхождение этих денег.

Ранее Додону предъявлено обвинение в превышении полномочий.

21 июня Додон сообщил, что суд в Кишинёве продлил срок его домашнего ареста ещё на 30 суток.

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