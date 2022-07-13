В Молдавии прокуроры выдвинут обвинение матери экс-президента страны Додона

В Молдавии прокуроры выдвинут обвинение в пособничестве незаконному обогащению матери экс-президента страны Игоря Додона Галине. Об этом информирует пресс-служба молдавской Генпрокуратуры.

«Прокуроры по борьбе с коррупцией пригласили мать бывшего президента страны, чтобы выдвинуть обвинение по статье «Пособничество незаконному обогащению», — отмечается в сообщении.

В прокуратуре заявили, что при обысках в доме Галины Додон обнаружили 689 тыс. леев (около $35 тыс.), €17 тыс. и $1 тыс.

В сообщении говорится, что следствию предстоит установить происхождение этих денег.

Ранее Додону предъявлено обвинение в превышении полномочий.

21 июня Додон сообщил, что суд в Кишинёве продлил срок его домашнего ареста ещё на 30 суток.