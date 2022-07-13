Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении союзных сил в направлении Северска и Соледара
- РИА Новости
«Что касается Северска, Соледара, в этом направлении продолжают продвигаться подразделения союзных сил», — сказал он.
По его словам, также есть определённые успехи в направлении Угледара.
При этом Пушилин добавил, что «тем не менее не так быстро всё реализовывается, как хотелось бы».
Ранее Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что союзные войска освободили Триполье и Владимировку в Донецкой Народной Республике.