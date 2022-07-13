Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении союзных сил в направлении Северска и Соледара

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил о продвижении союзных сил России, ДНР и ЛНР в направлении Северска и Соледара.
Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении союзных сил в направлении Северска и Соледара
  • РИА Новости

«Что касается Северска, Соледара, в этом направлении продолжают продвигаться подразделения союзных сил», — сказал он.

По его словам, также есть определённые успехи в направлении Угледара. 

При этом Пушилин добавил, что «тем не менее не так быстро всё реализовывается, как хотелось бы».

Ранее Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что союзные войска освободили Триполье и Владимировку в Донецкой Народной Республике.

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