Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил о продвижении союзных сил России, ДНР и ЛНР в направлении Северска и Соледара.

«Что касается Северска, Соледара, в этом направлении продолжают продвигаться подразделения союзных сил», — сказал он.

По его словам, также есть определённые успехи в направлении Угледара.

При этом Пушилин добавил, что «тем не менее не так быстро всё реализовывается, как хотелось бы».

Ранее Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что союзные войска освободили Триполье и Владимировку в Донецкой Народной Республике.