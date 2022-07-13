РИА Новости: снаряды HIMARS не сложная цель для ПВО

Снаряды РСЗО HIMARS являются несложной целью для российской ПВО, но Украина наносит удары по плохо защищённым гражданским объектам, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Снаряды РСЗО, будь то снаряды «Урагана», «Смерча», «Ольхи» или американские HIMARS, — не сложная цель для эшелонированной системы ПВО, они сбиваются российскими зенитными ракетными комплексами в большом количестве», — говорится в сообщении.

По данным источника, Украина использует тактику массированных комбинированных обстрелов объектов, которые слабо прикрыты ПВО.

Он добавил, что данные объекты в основном гражданские.

Ранее сообщалось, что украинские войска вели обстрел Стаханова из американской РСЗО HIMARS, два человека погибли, ещё двое пострадали.