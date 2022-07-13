РИА Новости: снаряды HIMARS не сложная цель для ПВО
«Снаряды РСЗО, будь то снаряды «Урагана», «Смерча», «Ольхи» или американские HIMARS, — не сложная цель для эшелонированной системы ПВО, они сбиваются российскими зенитными ракетными комплексами в большом количестве», — говорится в сообщении.
По данным источника, Украина использует тактику массированных комбинированных обстрелов объектов, которые слабо прикрыты ПВО.
Он добавил, что данные объекты в основном гражданские.
Ранее сообщалось, что украинские войска вели обстрел Стаханова из американской РСЗО HIMARS, два человека погибли, ещё двое пострадали.