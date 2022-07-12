В ЛНР заявили о гибели двух человек при обстреле Стаханова со стороны Украины из HIMARS

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Украинские войска вели обстрел Стаханова из американской РСЗО HIMARS, два человека погибли, ещё двое пострадали.
В ЛНР заявили о гибели двух человек при обстреле Стаханова со стороны Украины из HIMARS
  • РИА Новости

Об этом сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

«По уточнённой информации, обстрел города Стаханова... осуществлён с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено шесть ракет)», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

В результате обстрела повреждено остекление 11 многоэтажных жилых домов, детского сада «Сказка» и Стахановской специализированной школы №10.

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