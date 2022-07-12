В ЛНР заявили о гибели двух человек при обстреле Стаханова со стороны Украины из HIMARS

Украинские войска вели обстрел Стаханова из американской РСЗО HIMARS, два человека погибли, ещё двое пострадали.

Об этом сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

«По уточнённой информации, обстрел города Стаханова... осуществлён с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено шесть ракет)», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

В результате обстрела повреждено остекление 11 многоэтажных жилых домов, детского сада «Сказка» и Стахановской специализированной школы №10.