В ЛНР заявили о гибели двух человек при обстреле Стаханова со стороны Украины из HIMARS
- РИА Новости
Об этом сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
«По уточнённой информации, обстрел города Стаханова... осуществлён с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено шесть ракет)», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В результате обстрела повреждено остекление 11 многоэтажных жилых домов, детского сада «Сказка» и Стахановской специализированной школы №10.