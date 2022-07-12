Минобороны России: украинские неонацисты заминировали мосты в посёлке Николаевка в ДНР

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские неонацисты заминировали мосты в посёлке Николаевка в Донецкой Народной Республике.

«В Николаевке Донецкой Народной Республики украинские неонацисты заминировали мосты через реку Северский Донец, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские вооружённые силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры», — сказал он.

Ранее в Минобороны России заявили, что боевики украинских вооружённых формирований заминировали обочины асфальтированной дороги под Кривым Рогом и не уведомили об этом местных жителей.