Трое жителей Астраханской области погибли при обстреле ВСУ волонтёрского центра в ДНР

Трое жителей Астраханской области погибли в результате обстрела Вооружёнными силами Украины волонтёрского центра в Шахтёрском районе Донецкой Народной Республики.

Об этом заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, в результате обстрела всего пострадали 11 человек, трое погибли. Также ведутся поиски ещё четырёх человек.

«К сожалению, среди них были трое астраханцев: Александр Матвеев, Георгий Шерстюков и Александр Ховрико», — заявил он.

Бабушкин добавил, что астраханцы занимались в ДНР распределением гуманитарной помощи.

Он выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Ранее глава отделения движения «Волонтёры Победы» в ДНР Ирина Макаренко заявила, что на территории Донецкой Народной Республики при обстреле со стороны Украины погибли три волонтёра, ещё 11 получили ранения.