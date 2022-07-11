Три волонтёра погибли в ДНР при обстреле со стороны Украины

На территории Донецкой Народной Республики при обстреле со стороны Украины погибли три волонтёра, ещё 11 получили ранения, заявила глава отделения движения «Волонтёры Победы» в ДНР Ирина Макаренко.

«Вчера у нас произошло очень трагическое событие — погибли волонтёры. Они ехали с гуманитарной миссией — просто помочь людям с освобождённых территорий, чтобы они остались сытыми... Украина решила, что нужно нанести удар, и они погибли», — цитирует её ТАСС.

По словам Макаренко, несколько участников волонтёрского движения до сих пор не удалось найти.

Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко уточнила, что ещё 11 волонтёров были ранены.

Ранее в Луганской Народной Республике волонтёры «Единой России» и жители Нижней Камышевахи подверглись обстрелу со стороны украинских военных во время гуманитарной миссии.

Никто не пострадал.