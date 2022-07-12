В Запорожской области заявили о массированных обстрелах Энергодара

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска подвергли массированным обстрелам Энергодар, который находится рядом с Запорожской АЭС.

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ продолжают массированные обстрелы города Энергодара. Зарегистрированы четыре прилёта со стороны Украины. Обстрелам подвержены объекты гражданской инфраструктуры, жилые массивы. Разрывы происходят в непосредственной близости от объектов инфраструктуры Запорожской АЭС, что создаёт угрозу возникновения нештатных, в том числе техногенных и аварийных ситуаций», — сообщил Балицкий.

По его словам, удары наносятся как артиллерией с другой стороны Днепра, так и ударными беспилотными летательными аппаратами.

Сведений о пострадавших нет, держится оперативная связь с администрацией Энергодара.

Ранее в Запорожской области сообщили о применении ВСУ дрона-камикадзе по Энергодару.