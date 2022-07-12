В ДНР заявили об отсутствии у ВСУ возможности контратаковать на Донецком направлении

В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили об отсутствии у Вооружённых сил Украины возможности контратаковать на Донецком направлении.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя оборонного ведомства республики.

По его словам, ситуация на Донецком направлении находится под контролем союзных сил ДНР, ЛНР и России.

Он сообщил, что артиллерийские подразделения каждый день ведут подавление огневой активности противника.

«Подразделения украинских боевиков полностью лишены возможности контратаки», — заявили в Народной милиции ДНР.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 38 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 178 снарядов.

До этого сообщалось, что после обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины более 7 тыс. жителей ДНР остались без электричества.