Украинские военные 38 раз обстреляли населённые пункты ДНР за сутки

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 38 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 178 снарядов.

Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.

ВСУ выпустили 178 единиц различных боеприпасов.

Для обстрелов использовались артиллерия калибра 155 мм, 122 мм, миномёты 120 мм и 82 мм, а также танки. Под огнём оказались 11 населённых пунктов.

Ранее сообщалось, что после обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины более 7 тыс. жителей Донецкой Народной Республики остались без электричества.