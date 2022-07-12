Минобороны России: наёмники более чем из 60 стран мира прибыли на Украину с 24 февраля

На Украину с 24 февраля прибыли наёмники более чем из 60 стран мира. Это следует из данных, опубликованных Минобороны России.

В частности, речь идёт о Германии, Франции, Британии, об Италии, о странах Южной и Северной Америки, включая США и Канаду, странах Азии, в том числе о Японии и Южной Корее, а также о странах Африки.

Ранее бразильский МИД подтвердил сообщения о гибели двух граждан латиноамериканской страны в ходе боевых действий на Украине. По информации СМИ, речь идёт о женщине-снайпере Талите ду Валле и о Дугласе Буриго.