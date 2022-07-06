МИД Бразилии подтвердил гибель двух бразильцев на Украине

Бразильский МИД подтвердил сообщения о гибели двух граждан латиноамериканской страны в ходе боевых действий на Украине. По информации СМИ, речь идёт о женщине-снайпере Талите ду Валле и Дугласе Буриго.

Об этом бразильский МИД сообщил ТАСС.

«Министерство иностранных дел через посольство Бразилии в Киеве получило подтверждение гибели 1 июля двух бразильских граждан на украинской территории вследствие конфликта в этой стране и поддерживает контакт с их родственниками для предоставления всей возможной помощи в рамках действующих международных договоров и местных правовых норм», — сообщило ведомство.

Личность погибших не раскрывается.

Газета Daily Mail ранее сообщила, что на Украине в результате ракетного удара погибла бывшая бразильская модель Талита ду Валле, которая принимала участие в боевых действиях на стороне украинских военных: 39-летняя женщина-снайпер оказалась в горящем бункере и скончалась от удушья.

Вместе с ней погиб другой бразилец, 40-летний Дуглас Буриго, пытавшийся спасти её.

В Минобороны России предупредили, что иностранных наёмников, участвующих в боях на стороне украинских националистов, в лучшем случае ждёт долгий тюремный срок.