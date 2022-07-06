МИД Бразилии подтвердил гибель двух бразильцев на Украине

Короткая ссылка
Бразильский МИД подтвердил сообщения о гибели двух граждан латиноамериканской страны в ходе боевых действий на Украине. По информации СМИ, речь идёт о женщине-снайпере Талите ду Валле и Дугласе Буриго.
МИД Бразилии подтвердил гибель двух бразильцев на Украине
  • РИА Новости

Об этом бразильский МИД сообщил ТАСС.

«Министерство иностранных дел через посольство Бразилии в Киеве получило подтверждение гибели 1 июля двух бразильских граждан на украинской территории вследствие конфликта в этой стране и поддерживает контакт с их родственниками для предоставления всей возможной помощи в рамках действующих международных договоров и местных правовых норм», — сообщило ведомство.

Личность погибших не раскрывается.

Газета Daily Mail ранее сообщила, что на Украине в результате ракетного удара погибла бывшая бразильская модель Талита ду Валле, которая принимала участие в боевых действиях на стороне украинских военных: 39-летняя женщина-снайпер оказалась в горящем бункере и скончалась от удушья.

Вместе с ней погиб другой бразилец, 40-летний Дуглас Буриго, пытавшийся спасти её.

В Минобороны России предупредили, что иностранных наёмников, участвующих в боях на стороне украинских националистов, в лучшем случае ждёт долгий тюремный срок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить