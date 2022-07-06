Daily Mail: под Харьковом погибла бразильская экс-модель, прибывшая воевать на стороне ВСУ
- РИА Новости
По информации собеседника, женщина погибла под Харьковом, предположительно, в результате удара ВС России.
Вместе с ней погиб другой бразилец, 40-летний Дуглас Буриго, пытавшийся спасти её, говорится в статье.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска за последние десять дней уничтожили в рамках специальной военной операции на Украине 170 иностранных наёмников.