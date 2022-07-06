Daily Mail: под Харьковом погибла бразильская экс-модель, прибывшая воевать на стороне ВСУ

На Украине в результате ракетного удара погибла бывшая бразильская модель Талита ду Валье, которая принимала участие в боевых действиях на стороне украинских военных, пишет Daily Mail со ссылкой на её родственников. Газета сообщает, что 39-летняя женщина-снайпер оказалась в горящем бункере и скончалась от удушья.

РИА Новости

По информации собеседника, женщина погибла под Харьковом, предположительно, в результате удара ВС России. Вместе с ней погиб другой бразилец, 40-летний Дуглас Буриго, пытавшийся спасти её, говорится в статье. Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска за последние десять дней уничтожили в рамках специальной военной операции на Украине 170 иностранных наёмников.