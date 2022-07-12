Лукашенко заявил о выжидательной позиции некоторых союзников по ОДКБ и СНГ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые союзники по ОДКБ и СНГ заняли выжидательную позицию.
Лукашенко заявил о выжидательной позиции некоторых союзников по ОДКБ и СНГ
  • РИА Новости

«Массированное давление привело к тому, что, к сожалению, некоторые наши союзники по ОДКБ и СНГ занимают, мягко говоря, выжидательную позицию. Но при этом политика Белоруссии не пошатнулась, мы поддерживаем диалог со странами, которые уважают наше мнение и наши интересы», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил об ускорении объединительных процессов России и Белоруссии из-за Запада.

Он назвал отношения Москвы и Минска примером «образцового уровня стратегического партнёрства и союзничества».

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