«Ъ»: России отказались выдавать 43 обвиняемых в преступлениях с начала военной операции

Генпрокуратуре России предоставили 43 отказа в экстрадиции лиц, объявленных в розыск по обвинению в совершении преступлений, от европейских стран после начала специальной военной операции на Украине.

Об этом информирует газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что данное решение вызвано политическими мотивами в Австрии, Германии, Италии, Польше, Чехии и Великобритании.

Однако в большинстве случаев европейские страны «противоречие государственным правовым принципам» называют причиной отказа в экстрадиции.

Другой причиной европейские органы прокуратуры обозначают свою неуверенность в том, что Россия будет соблюдать права запрашиваемых лиц.

«К сожалению, после начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса от преступлений украинского режима проявления русофобии в некоторых западных странах, прежде всего в государствах Европейского союза, достигли такого запредельного уровня, что правоохранительные органы этих стран готовы отказаться от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности», — заявили в ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что от такой политики европейских государств выигрывают только преступные элементы.

Генпрокуратура России призвала европейских коллег к конструктивному подходу в этом вопросе.

Ранее Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении участников диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS».