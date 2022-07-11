Минобороны: ВСУ и польские наёмники разместили артиллерию в здании университета в Харькове
- РИА Новости
Об этом заявили в Минобороны России.
«В Харькове в помещениях национального технического университета на улице Полтавский Шлях базируются подразделения ВСУ и польские наёмники, размещена артиллерия и РСЗО, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась», — говорится в заявлении.
Ранее ВКС России нанесли точечные удары по пунктам размещения нацбатальонов и иностранных наёмников в Харькове.
По данным Минобороны, в результате ударов уничтожено около 250 боевиков.