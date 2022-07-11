Россия предоставит вагоны для вывоза зерна из Харьковской области
- РИА Новости
«На данном этапе стоит вопрос номер один по вывозу сельскохозяйственной продукции... Достигнута договорённость с Российской Федерацией о поставке необходимого нам подвижного состава, а именно вагонов для перевозки зерна», — цитирует его ТАСС.
Ранее член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что зерно из региона продаётся в Северную Америку через третьи страны, несмотря на санкции.
Министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько заявил, что с 10 июня начался экспорт зерна из республики в Россию по железной дороге.