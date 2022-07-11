Россия предоставит вагоны для вывоза зерна из Харьковской области

Российская сторона предоставит вагоны для помощи в организации вывоза зерна, которое осталось от урожая 2021 года на освобождённых в Харьковской области территориях, заявил гендиректор предприятия «Купянская железная дорога» Олег Глебов.

«На данном этапе стоит вопрос номер один по вывозу сельскохозяйственной продукции... Достигнута договорённость с Российской Федерацией о поставке необходимого нам подвижного состава, а именно вагонов для перевозки зерна», — цитирует его ТАСС.

Ранее член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что зерно из региона продаётся в Северную Америку через третьи страны, несмотря на санкции.

Министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько заявил, что с 10 июня начался экспорт зерна из республики в Россию по железной дороге.