На освобождённой территории Харьковской области не будут проводить мобилизацию

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На освобождённых территориях Харьковской области не планируется проводить мобилизацию, а въезд и выезд в город Купянск останется открытым, заявили в военно-гражданской администрации региона.
На освобождённой территории Харьковской области не будут проводить мобилизацию
  • РИА Новости

«Нет ни одного акта, утверждающего о том, что въезд и выезд из города (Купянска. — RT) или района будет закрыт. Это же касается мобилизационных действий», — приводит сообщение ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал информационными вбросами сообщения западных СМИ о том, что российские власти якобы намерены объявить о дополнительном призыве в войска.

В мае в Кремле отмечали, что вводить военное положение в стране не планируется.

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