На освобождённой территории Харьковской области не будут проводить мобилизацию
- РИА Новости
«Нет ни одного акта, утверждающего о том, что въезд и выезд из города (Купянска. — RT) или района будет закрыт. Это же касается мобилизационных действий», — приводит сообщение ТАСС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал информационными вбросами сообщения западных СМИ о том, что российские власти якобы намерены объявить о дополнительном призыве в войска.
В мае в Кремле отмечали, что вводить военное положение в стране не планируется.