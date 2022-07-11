Экс-главу украинского нацбата «Торнадо» Онищенко освободили из тюрьмы

Экс-командира украинского националистического батальона «Торнадо» Руслана Онищенко выпустили из тюрьмы — он провёл в заключении семь лет из 11.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на бывшего нардепа Украины Игоря Мосийчука.

По данным военной прокуратуры, бойцы указанного батальона практиковали бессудные убийства, пытки и изнасилования по отношению к гражданским.

Онищенко заключили на 11 лет под стражу, ещё 11 бойцов — на сроки в пределах 5—10 лет.

Дело, состоящее из 80 томов, рассматривали почти два года при участии 111 свидетелей и 13 потерпевших.

В марте корреспондент RT Мария Финошина побывала на заброшенной базе украинского националистического батальона «Айдар» и пообщалась с бывшими узниками националистов.

Бывшие пленные рассказали, как в 2014 году на этой базе содержали и пытали противников киевского режима.