Три человека погибли и 38 пострадали при обстреле Амвросиевского района ДНР со стороны ВСУ
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Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По информации представительства, погибли трое мужчин 1992 и 2003 годов рождения.
Уточняется, что обстрел вёлся из американских РСЗО HIMARS.
«Отметим, что все пострадавшие являются волонтёрами общественной организации «Молодая республика» и находились в месте обстрела с гуманитарной миссией по оказанию помощи населению», — заявили в представительстве.
Ранее украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка в ДНР, в результате чего ранение получила мирная жительница.