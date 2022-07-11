Три человека погибли и 38 пострадали при обстреле Амвросиевского района ДНР со стороны ВСУ

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Три человека погибли и 38 пострадали при обстреле Амвросиевского района Донецкой Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины.
Три человека погибли и 38 пострадали при обстреле Амвросиевского района ДНР со стороны ВСУ
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По информации представительства, погибли трое мужчин 1992 и 2003 годов рождения.

Уточняется, что обстрел вёлся из американских РСЗО HIMARS.

«Отметим, что все пострадавшие являются волонтёрами общественной организации «Молодая республика» и находились в месте обстрела с гуманитарной миссией по оказанию помощи населению», — заявили в представительстве.

Ранее украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка в ДНР, в результате чего ранение получила мирная жительница.

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