В ДНР заявили о ранении мирной жительницы в результате обстрела Донецка силами ВСУ

Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике, в результате чего ранение получила мирная жительница.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица — женщины 1983 года рождения — в результате обстрела ВФУ Куйбышевского района города Донецка по адресу: улице Словацкая, 55», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили 20 снарядов по Донецку.