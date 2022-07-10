В ДНР заявили о ранении мирной жительницы в результате обстрела Донецка силами ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица — женщины 1983 года рождения — в результате обстрела ВФУ Куйбышевского района города Донецка по адресу: улице Словацкая, 55», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома.
Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили 20 снарядов по Донецку.