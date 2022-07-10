В ДНР заявили о ранении мирной жительницы в результате обстрела Донецка силами ВСУ

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Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике, в результате чего ранение получила мирная жительница.
В ДНР заявили о ранении мирной жительницы в результате обстрела Донецка силами ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица — женщины 1983 года рождения — в результате обстрела ВФУ Куйбышевского района города Донецка по адресу: улице Словацкая, 55», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили 20 снарядов по Донецку.

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