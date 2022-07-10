Украинские войска выпустили 20 снарядов по Донецку

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что военные ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк, выпустив 20 снарядов.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18:18 — населённый пункт Георгиевка — город Донецк (Калининский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Кроме того, украинские войска в 17:50 открыли огонь по Доломитному и выпустили пять мин калибром 120 мм.

Также уточняется, что в 18:33 войска ВСУ вновь обстреляли Донецк, выпустив ещё 10 снарядов калибром 155 мм.

Ранее сообщалось, что два человека получили ранения при обстреле Херсона со стороны ВСУ.