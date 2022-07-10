Украинские войска выпустили 20 снарядов по Донецку
- AP
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18:18 — населённый пункт Георгиевка — город Донецк (Калининский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска в 17:50 открыли огонь по Доломитному и выпустили пять мин калибром 120 мм.
Также уточняется, что в 18:33 войска ВСУ вновь обстреляли Донецк, выпустив ещё 10 снарядов калибром 155 мм.
Ранее сообщалось, что два человека получили ранения при обстреле Херсона со стороны ВСУ.