Два человека получили ранения при обстреле Херсона со стороны ВСУ
- РИА Новости
«В результате ракетных ударов украинские боевики полностью разрушили один дом, где проживала семья с ребёнком. По предварительным данным, ранения получили два человека», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее «Херсонский вестник» передавал, что городская больница Херсона получила повреждения из-за обстрелов со стороны украинских войск.
Как сообщил ТАСС, в Херсоне прозвучали четыре взрыва, там сработали российские системы противовоздушной обороны.