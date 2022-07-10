Два человека получили ранения при обстреле Херсона со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Херсон, в результате чего пострадали как минимум два человека, сообщило ГУ МВД Херсонской области.

«В результате ракетных ударов украинские боевики полностью разрушили один дом, где проживала семья с ребёнком. По предварительным данным, ранения получили два человека», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее «Херсонский вестник» передавал, что городская больница Херсона получила повреждения из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Как сообщил ТАСС, в Херсоне прозвучали четыре взрыва, там сработали российские системы противовоздушной обороны.