ТАСС: в Херсоне прогремели четыре взрыва, работает ПВО

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В Херсоне прозвучали четыре взрыва — работают российские системы противовоздушной обороны (ПВО).
ТАСС: в Херсоне прогремели четыре взрыва, работает ПВО
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

В небе над городом видны следы работы средств ПВО. Официальных подтверждений от ведомств пока не поступало.

Ранее стало известно, что украинские военные нанесли удар по ГЭС в Новой Каховке, есть пострадавшие.

Позднее глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев рассказал, что гидроэлектростанция не получила повреждений в результате обстрела украинских военных и продолжает функционировать.

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