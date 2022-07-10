ТАСС: в Херсоне прогремели четыре взрыва, работает ПВО
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
В небе над городом видны следы работы средств ПВО. Официальных подтверждений от ведомств пока не поступало.
Ранее стало известно, что украинские военные нанесли удар по ГЭС в Новой Каховке, есть пострадавшие.
Позднее глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев рассказал, что гидроэлектростанция не получила повреждений в результате обстрела украинских военных и продолжает функционировать.