Российские Вооружённые силы высокоточным оружием уничтожили пункт расположения 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в Часове Яре, в результате удара уничтожены более 300 националистов, сообщило Министерство обороны.

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожены более 300 националистов», — говорится в сообщении представителя министерства Игоря Конашенкова.

МО России: в Часове Яре нанесён удар по пункту расположения территориальной обороны ВСУ

Кроме того, ВКС России нанесли точечные удары по пунктам размещения нацбатальонов и иностранных наёмников в Харькове.

По данным Минобороны, в результате ударов уничтожено около 250 боевиков.