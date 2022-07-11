МО России: в Часове Яре нанесён удар по пункту расположения территориальной обороны ВСУ

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Российские Вооружённые силы высокоточным оружием уничтожили пункт расположения 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в Часове Яре, в результате удара уничтожены более 300 националистов, сообщило Министерство обороны.
МО России: в Часове Яре нанесён удар по пункту расположения территориальной обороны ВСУ
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожены более 300 националистов», — говорится в сообщении представителя министерства Игоря Конашенкова.

  • МО России: в Часове Яре нанесён удар по пункту расположения территориальной обороны ВСУ

Кроме того, ВКС России нанесли точечные удары по пунктам размещения нацбатальонов и иностранных наёмников в Харькове.

По данным Минобороны, в результате ударов уничтожено около 250 боевиков.

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