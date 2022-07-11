МО России: в Часове Яре нанесён удар по пункту расположения территориальной обороны ВСУ
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«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожены более 300 националистов», — говорится в сообщении представителя министерства Игоря Конашенкова.
- МО России: в Часове Яре нанесён удар по пункту расположения территориальной обороны ВСУ
Кроме того, ВКС России нанесли точечные удары по пунктам размещения нацбатальонов и иностранных наёмников в Харькове.
По данным Минобороны, в результате ударов уничтожено около 250 боевиков.