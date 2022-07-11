Минобороны: с начала спецоперации уничтожено более 4 тысяч украинских танков и бронемашин

С начала специальной военной операции вооружённые силы России уничтожили более 4 тысяч танков и боевых машин Украины.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 243 самолета, 137 вертолетов, 1 506 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4020 танков и других боевых бронированных машин», — рассказал Конашенков.

Кроме того, уничтожены 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3132 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 4149 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что ВКС России нанесли точечные удары по пунктам размещения нацбатальонов и иностранных наёмников в Харькове.