Минобороны: с начала спецоперации уничтожено более 4 тысяч украинских танков и бронемашин

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С начала специальной военной операции вооружённые силы России уничтожили более 4 тысяч танков и боевых машин Украины.
Минобороны: с начала спецоперации уничтожено более 4 тысяч украинских танков и бронемашин
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 243 самолета, 137 вертолетов, 1 506 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4020 танков и других боевых бронированных машин», — рассказал Конашенков.

Кроме того, уничтожены 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3132 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 4149 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что ВКС России нанесли точечные удары по пунктам размещения нацбатальонов и иностранных наёмников в Харькове.

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