Российский истребитель Су-35С сбил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.
«Истребителем Су-35С ВКС России в районе населённого пункта Богатырь Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины», — заявили в оборонном ведомстве.
- Российский истребитель Су-35С сбил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР
Ранее российская армия нанесла удары ракетами «Калибр» по хранилищам с боеприпасами для американских реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион» в Днепропетровской области.