Российский истребитель Су-35С сбил украинский штурмовик Су-25 в ходе воздушного боя в районе населённого пункта Богатырь (ДНР).

Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

«Истребителем Су-35С ВКС России в районе населённого пункта Богатырь Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины», — заявили в оборонном ведомстве.

Российский истребитель Су-35С сбил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР

Ранее российская армия нанесла удары ракетами «Калибр» по хранилищам с боеприпасами для американских реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион» в Днепропетровской области.