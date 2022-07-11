Российский истребитель Су-35С сбил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР

Короткая ссылка
Российский истребитель Су-35С сбил украинский штурмовик Су-25 в ходе воздушного боя в районе населённого пункта Богатырь (ДНР).
Российский истребитель Су-35С сбил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

«Истребителем Су-35С ВКС России в районе населённого пункта Богатырь Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины», — заявили в оборонном ведомстве.

  • Российский истребитель Су-35С сбил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР

Ранее российская армия нанесла удары ракетами «Калибр» по хранилищам с боеприпасами для американских реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион» в Днепропетровской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить