Хакер RaHDIt заявил о добытых секретных документах ВСУ

Российская хакерская группа RaHDIt и украинская «Берегини» заполучили секретные оперативные документы о действиях ВСУ, заявил участник RaHDlt.

«Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке, это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой «Берегини», — приводит РИА Новости слова участника RaHDIt.

По его словам, получены большие массивы данных, но на данный момент «раскрыть все карты» нельзя.

Он уточнил, что подобные данные «идут в режиме реального времени практически».

Также участник группы RaHDIt заявил, что потери украинской армии на данный момент составляют не менее 50-70 тыс. убитыми.