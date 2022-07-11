Хакер RaHDIt заявил о добытых секретных документах ВСУ
«Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке, это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой «Берегини», — приводит РИА Новости слова участника RaHDIt.
По его словам, получены большие массивы данных, но на данный момент «раскрыть все карты» нельзя.
Он уточнил, что подобные данные «идут в режиме реального времени практически».
Также участник группы RaHDIt заявил, что потери украинской армии на данный момент составляют не менее 50-70 тыс. убитыми.