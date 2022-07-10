ВСУ обстреляли населённый пункт Верхнеторецкое в ДНР из «Градов»
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что ВСУ обстреляли Верхнеторецкое из реактивных систем залпового огня «Град».
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«20:50 — населённый пункт Верхнеторецкое: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили 20 снарядов по Донецку.
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