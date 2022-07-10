ВСУ обстреляли населённый пункт Верхнеторецкое в ДНР из «Градов»

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что ВСУ обстреляли Верхнеторецкое из реактивных систем залпового огня «Град».

Gettyimages.ru

«20:50 — населённый пункт Верхнеторецкое: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении представительства в Telegram. Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили 20 снарядов по Донецку.