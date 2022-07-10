В результате обстрела военными ВСУ волонтёрского штаба в ДНР погибли три человека
- РИА Новости
«Сегодня утром украинские боевики обстреляли Шахтёрский район, где активисты «Молодой Республики» находились с волонтёрской миссией. В результате получили ранения 11 человек, трое погибли», — написал он в своём Telegram-канале.
Пушилин добавил, что начались поиски ещё четырёх человек.
Все пострадавшие госпитализированы.
Ранее сообщалось, что два человека получили ранения при обстреле Херсона со стороны ВСУ.