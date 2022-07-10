В результате обстрела военными ВСУ волонтёрского штаба в ДНР погибли три человека

Украинские военные обстреляли волонтёрский штаб в Шахтёрском районе Донецкой Народной Республики, в результате атаки три человека погибли, ещё 11 пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Сегодня утром украинские боевики обстреляли Шахтёрский район, где активисты «Молодой Республики» находились с волонтёрской миссией. В результате получили ранения 11 человек, трое погибли», — написал он в своём Telegram-канале.

Пушилин добавил, что начались поиски ещё четырёх человек.

Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее сообщалось, что два человека получили ранения при обстреле Херсона со стороны ВСУ.