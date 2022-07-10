Ещё один житель Новой Каховки признался в передаче СБУ координат для нанесения ударов ВСУ

Житель Новой Каховки Вячеслав Ткаченко во время допроса признался, что передавал СБУ координаты расположения российских войск для нанесения по городу ударов, в результате которых пострадали его сограждане.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на показания, имеющиеся в распоряжении агентства.

По словам Ткаченко, на него вышли в соцсетях сотрудники украинских спецслужб с предложением передавать интересующие их координаты и докладывать об обстановке в городе.

«Ткаченко Вячеслав Александрович… скидывал лесопосадки и… поворот. Там находилась техника, КаМАЗы, УРАЛы и личный состав… Это я скинул, он (сотрудник СБУ. — RT) сказал очистить переписку — и на следующий день или через день туда прилёт был, если не ошибаюсь», — сказал он.

Житель Новой Каховки признал свою вину и заявил, что по глупости совершал поступки, которые привели к гибели мирных людей.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении показания задержанного, сообщало, что СБУ использовала администратора городского канала в соцсетях Сергея Федоренко для наводки ракетных ударов по Новой Каховке.

8 июля украинские военные нанесли удар по ГЭС в Новой Каховке.