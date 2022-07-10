СБУ узнавало у администратора группы в соцсетях координаты скопления людей в Новой Каховке

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Служба безопасности Украины (СБУ) использовала администратора городского канала в соцсетях Сергея Федоренко для наводки ракетных ударов по Новой Каховке.
СБУ узнавало у администратора группы в соцсетях координаты скопления людей в Новой Каховке
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на показания задержанного, которые имеются в распоряжении агентства.

По словам Федоренко, в СБУ заявили, что украинской армии нужна помощь в определении координат «тех или иных событий».

«В День защиты детей обратились, где, в какой локации люди будут праздновать. Также были запросы показать координаты, где находится больница, дамба ГЭС... 6 июля они обратились выяснить, в какой точке будет отмечаться праздник День семьи любви и верности. Это попахивало чем-то... Я координаты не передавал, я обратился в нашу полицию», — рассказал он.

Задержанный добавил, что в день праздника произошёл ракетный обстрел, в результате которого погибли мирные жители.

Ранее стало известно, что украинские военные нанесли удар по ГЭС в Новой Каховке, есть пострадавшие.

Позднее глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев рассказал, что гидроэлектростанция не получила повреждений в результате обстрела украинских военных и продолжает функционировать.

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