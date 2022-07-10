Украинские власти запросили у Франции средства защиты и броневики

Председатель сената Франции Жерар Ларше по итогам поездки на Украину заявил, что Киев попросил у французских властей поставить средства защиты и бронеавтомобили.

«Президент Зеленский сейчас озабочен тем, чтобы сохранить как можно больше своих солдат. Они нуждаются в средствах защиты и бронеавтомобилях, которые могли бы их защитить», — рассказал политик в интервью France Info.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что продолжение поставок оружия Украине со стороны США повышает угрозу дальнейшей эскалации.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Запад намерен провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».