Украинские власти запросили у Франции средства защиты и броневики

Короткая ссылка
Председатель сената Франции Жерар Ларше по итогам поездки на Украину заявил, что Киев попросил у французских властей поставить средства защиты и бронеавтомобили.
Украинские власти запросили у Франции средства защиты и броневики
  • Gettyimages.ru

«Президент Зеленский сейчас озабочен тем, чтобы сохранить как можно больше своих солдат. Они нуждаются в средствах защиты и бронеавтомобилях, которые могли бы их защитить», — рассказал политик в интервью France Info.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что продолжение поставок оружия Украине со стороны США повышает угрозу дальнейшей эскалации.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Запад намерен провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить