Володин: дипломатическое решение украинского кризиса невыгодно США

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин» заявил, что ситуацию на Украине можно было бы разрешить мирными методами, но это невыгодно Соединённым Штатам.
Володин: дипломатическое решение украинского кризиса невыгодно США
  • РИА Новости

По его словам, разрешение конфликта мирным путём невыгодно также американским союзникам.

«Та же Англия, Борис Джонсон, один из таких апологетов развития ситуации через военные действия, он — не сторонник мира», — цитирует Володина РИА Новости.

Он отметил, что политикам западных стран безразлична судьба украинцев, потому что они для них «расходный материал».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединённые Штаты не меняют свой подход к ситуации вокруг Украины, Вашингтон желает обеспечить «самые сильные позиции» для Киева на переговорах с Москвой.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Запад намерен провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».

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