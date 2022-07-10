Володин: дипломатическое решение украинского кризиса невыгодно США

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин» заявил, что ситуацию на Украине можно было бы разрешить мирными методами, но это невыгодно Соединённым Штатам.

По его словам, разрешение конфликта мирным путём невыгодно также американским союзникам.

«Та же Англия, Борис Джонсон, один из таких апологетов развития ситуации через военные действия, он — не сторонник мира», — цитирует Володина РИА Новости.

Он отметил, что политикам западных стран безразлична судьба украинцев, потому что они для них «расходный материал».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединённые Штаты не меняют свой подход к ситуации вокруг Украины, Вашингтон желает обеспечить «самые сильные позиции» для Киева на переговорах с Москвой.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Запад намерен провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».