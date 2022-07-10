Володин: дипломатическое решение украинского кризиса невыгодно США
- РИА Новости
По его словам, разрешение конфликта мирным путём невыгодно также американским союзникам.
«Та же Англия, Борис Джонсон, один из таких апологетов развития ситуации через военные действия, он — не сторонник мира», — цитирует Володина РИА Новости.
Он отметил, что политикам западных стран безразлична судьба украинцев, потому что они для них «расходный материал».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединённые Штаты не меняют свой подход к ситуации вокруг Украины, Вашингтон желает обеспечить «самые сильные позиции» для Киева на переговорах с Москвой.
По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Запад намерен провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».