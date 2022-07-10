В ДНР сообщили о ранении мирного жителя Донецка при обстреле ВСУ

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Мирный житель Донецка пострадал при обстреле города со стороны украинской армии.
В ДНР сообщили о ранении мирного жителя Донецка при обстреле ВСУ
  • РИА Новости

«Поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица — мужчины 1977 г. р. в результате обстрела ВФУ Петровского района г. Донецка», — говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее сообщалось ещё об одной пострадавшей при обстреле города.

Украинские войска также выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять снарядов натовского калибра.

Ещё один обстрел по этому же району зафиксировали в 08:10.

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