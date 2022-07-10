ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять снарядов «натовского» калибра

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять снарядов «натовского» калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:55 — населённый пункт Первомайское — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Ещё один обстрел по этому же району зафиксировали в 8:10.

Накануне за сутки в Донецкой Народной Республике погибли два мирных жителя в результате обстрелов со стороны ВСУ, заявили в СЦКК.

Также украинские военные обстреляли Ирмино ЛНР из РСЗО HIMARS.