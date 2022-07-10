ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять снарядов «натовского» калибра
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:55 — населённый пункт Первомайское — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.
Ещё один обстрел по этому же району зафиксировали в 8:10.
Накануне за сутки в Донецкой Народной Республике погибли два мирных жителя в результате обстрелов со стороны ВСУ, заявили в СЦКК.
Также украинские военные обстреляли Ирмино ЛНР из РСЗО HIMARS.