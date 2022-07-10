ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять снарядов «натовского» калибра

Короткая ссылка
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять снарядов «натовского» калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:55 — населённый пункт Первомайское — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Ещё один обстрел по этому же району зафиксировали в 8:10.

Накануне за сутки в Донецкой Народной Республике погибли два мирных жителя в результате обстрелов со стороны ВСУ, заявили в СЦКК.

Также украинские военные обстреляли Ирмино ЛНР из РСЗО HIMARS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить